Байден назвал скрытую цель помощи Украине

По словам Джо Байдена, помогая Украине, США поддерживают всю Европу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США поддерживают всю Европу, оказывая помощь Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен, что американские цены на газ ниже, чем для Европы.
США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации в стране. Россия поставила перед собой цель защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.
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