Байден назвал скрытую цель помощи Украине

Байден: США поддерживают всю Европу, помогая Украине

21 октября 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

По словам Джо Байдена, помогая Украине, США поддерживают всю Европу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США поддерживают всю Европу, оказывая помощь Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен, что американские цены на газ ниже, чем для Европы. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации в стране. Россия поставила перед собой цель защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.

США поддерживают всю Европу, оказывая помощь Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен, что американские цены на газ ниже, чем для Европы. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации в стране. Россия поставила перед собой цель защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.