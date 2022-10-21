Байден назвал скрытую цель помощи Украине

Байден: США поддерживают всю Европу, помогая Украине
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По словам Джо Байдена, помогая Украине, США поддерживают всю Европу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США поддерживают всю Европу, оказывая помощь Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен, что американские цены на газ ниже, чем для Европы.

США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации в стране. Россия поставила перед собой цель защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.

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США поддерживают всю Европу, оказывая помощь Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен, что американские цены на газ ниже, чем для Европы. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации в стране. Россия поставила перед собой цель защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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