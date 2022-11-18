18 ноября 2022

Демограф назвал плюсы законного вступления в брак

Демограф Синельников: законный брак способствует рождению детей
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Одним из плюсов законного брака является больший шанс завести детей, отметил Александр Синельников Фото:

Пары, которые вступают в законный брак, имеют больший шанс завести детей, чем гражданские супруги. Об этом рассказал доктор социологических наук, демограф Александр Синельников.

«Гражданский брак не является эквивалентом законного брака. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака», — сказал Синельников. Его слова передает радио Sputnik.

Эксперт также отметил, что демографическая политика в РФ развивается в нужном направлении. Синельников подчеркнул, повышению рождаемости в стране также способствует материнский капитал.

Ранее основатель онлайн-школы «Мама Знайка» Любовь Миляева рассказала, как сохранить счастливый брак. По ее слова, при выстраивании отношений необходимо разделять личное и рабочее, сообщают «Дни.ру».

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Пары, которые вступают в законный брак, имеют больший шанс завести детей, чем гражданские супруги. Об этом рассказал доктор социологических наук, демограф Александр Синельников. «Гражданский брак не является эквивалентом законного брака. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака», — сказал Синельников. Его слова передает радио Sputnik. Эксперт также отметил, что демографическая политика в РФ развивается в нужном направлении. Синельников подчеркнул, повышению рождаемости в стране также способствует материнский капитал. Ранее основатель онлайн-школы «Мама Знайка» Любовь Миляева рассказала, как сохранить счастливый брак. По ее слова, при выстраивании отношений необходимо разделять личное и рабочее, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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