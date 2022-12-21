Путин отказался поздравлять Макрона с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон периодически созваниваются Фото:

Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В планах президента нет телефонного разговора с Макроном, по телеграмме [будет ли] поздравление — уточним. В планах президента нет телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Макрон отмечает день рождения 21 декабря, политику исполняется 45 лет. Президент Франции часто созванивался с Путиным после начала конфликта на Украине.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В планах президента нет телефонного разговора с Макроном, по телеграмме [будет ли] поздравление — уточним. В планах президента нет телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Макрон отмечает день рождения 21 декабря, политику исполняется 45 лет. Президент Франции часто созванивался с Путиным после начала конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...