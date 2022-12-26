Cumhuriyet: Зеленский договорился о вступлении Польши в конфликт на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Автор турецкой газеты отметил, что Зеленский достиг с США ряд не озвученных договоренностей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский при помощи США договорился с Польшей об ее участии в конфликте Киева и Москвы. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

«На пути из Вашингтона Зеленский отметил, что „есть и другие договоренности“, о которых он пока не может говорить. Вероятно, речь идет о прямом участии Польши в конфликте с Россией. Москва уже готовится к расширению противником фронта боевых действий», — отмечает автор газеты Мехмет Али Гюллер. Он считает, что США придерживается линии того, что будут участвовать в конфликте на Украине до тех пор, пока не достигнут своих целей.

Кроме того, корреспондент турецкого СМИ напомнил о словах заместителя министра обороны Польши Марчина Очепа. Тот говорил, что вероятность конфликта, в котором Польша планирует принять участие, крайне высока. Также мимо внимания автора материала не прошло и замечание министра обороны Польши Мариуша Блащака, когда тот заявлял, что американская система Patriot обеспечит безопасность как Украины, так и Польши. Ранее такая система была направлена Киеву. Также корреспондент газеты Гюллер напомнил, что во время падения ракет на территории Польши в стране сначала обвинили Украину, а потом Россию.

Ранее сообщалось, что Польша готовится нанести удар России, используя территорию Украины. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик Владимир Прохватилов. Конфликт на Украине может стать более интенсивным и жестким, пишет RT. Также США могут атаковать Россию через Польшу, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский при помощи США договорился с Польшей об ее участии в конфликте Киева и Москвы. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet. «На пути из Вашингтона Зеленский отметил, что „есть и другие договоренности“, о которых он пока не может говорить. Вероятно, речь идет о прямом участии Польши в конфликте с Россией. Москва уже готовится к расширению противником фронта боевых действий», — отмечает автор газеты Мехмет Али Гюллер. Он считает, что США придерживается линии того, что будут участвовать в конфликте на Украине до тех пор, пока не достигнут своих целей. Кроме того, корреспондент турецкого СМИ напомнил о словах заместителя министра обороны Польши Марчина Очепа. Тот говорил, что вероятность конфликта, в котором Польша планирует принять участие, крайне высока. Также мимо внимания автора материала не прошло и замечание министра обороны Польши Мариуша Блащака, когда тот заявлял, что американская система Patriot обеспечит безопасность как Украины, так и Польши. Ранее такая система была направлена Киеву. Также корреспондент газеты Гюллер напомнил, что во время падения ракет на территории Польши в стране сначала обвинили Украину, а потом Россию. Ранее сообщалось, что Польша готовится нанести удар России, используя территорию Украины. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик Владимир Прохватилов. Конфликт на Украине может стать более интенсивным и жестким, пишет RT. Также США могут атаковать Россию через Польшу, передает «Национальная служба новостей».
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