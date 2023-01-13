Российские войска освободили Соледар: главное к вечеру 13 января

Российская армия полностью освободила Соледар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия полностью освободила Соледар. Не служивших в армии россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января.
- В Минобороны РФ заявили о полном освобождении Соледара. Последнее время за город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения, передает Пятый канал.
- Переговоры о завершении украинского конфликта должны вести Россия и Америка. Представитель МИД России Алексей Полищук заявил, что главным условиям на мирных переговорах станет закрепление статуса новых территорий РФ.
- Киев боится, что будет открыта новая линия фронта на границе с Беларусью. Тогда Россия сможет блокировать часть западных поставок оружия для Украины.
- Американский генерал предрек попытку Украины вернуть Крым под свой контроль. Он также отметил, что это будет возможно только при поддержке Запада.
- В Госдуме рассказали, что не служивших россиян старше 30 лет будут призывать на военные сборы. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что на сборах они будут изучать военную технику.
- Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российская армия собирается вернуть Херсон и освободить Николаев. Он считает, что это может случиться уже в текущем году.
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