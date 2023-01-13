Российские войска освободили Соледар: главное к вечеру 13 января

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, военные, ополченцы, днр, танк, народная милиция, мобилизованные
Российская армия полностью освободила Соледар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия полностью освободила Соледар. Не служивших в армии россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января.

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Российская армия полностью освободила Соледар. Не служивших в армии россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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