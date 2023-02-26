Немецкий политик Вюстнер предрек катастрофу для Украины в случае отставки Байдена

Украину ждет катастрофа, если президент США Джо Байден уйдет в отставку, так как без поддержки Вашингтона Украина давно бы проиграла. Об этом сказал глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер.
«Без США Украина давно бы проиграла. В последние годы европейцы потеряли слишком много военного потенциала, просто полагаясь на США. С одним президентом Джо Байденом трансатлантический альянс держится, но я беспокоюсь, что будет после его президентства», — сказал Вюстнер в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, европейцам нужно увеличить вклад в безопасность Европы.
США оказывают Украине военную помощь и надеются на победу ВСУ в конфликте с Россией. США собираются отправить Украине 9,9 млрд долларов. Вашингтон уже одобрил военную помощь на сумму 460 миллионов долларов. Всего страны НАТО оказали Киеву поддержку размером в 120 млрд долларов, в эту сумму входит также гуманитарная помощь.
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