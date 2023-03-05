05 марта 2023

В НАТО согласились с бесполезностью своих решений по установлению мира на Украине

МИД Венгрии признал, что мир на Украине возможен только при прекращении огня
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Петер Сийярто высказался против поставок военной техники НАТО на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решения для достижения мира на Украине, которые предлагают страны НАТО бесполезны. Для разрешения конфликта необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Решения, которые Европа пытается найти для разрешения кризиса на Украине, не работают. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу STV.

Ранее URA.RU рассказало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине может быть наращивание военных поставок. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что поставки военной помощи Украине со стороны стран НАТО является участием в конфликте.

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Решения для достижения мира на Украине, которые предлагают страны НАТО бесполезны. Для разрешения конфликта необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Решения, которые Европа пытается найти для разрешения кризиса на Украине, не работают. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу STV. Ранее URA.RU рассказало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине может быть наращивание военных поставок. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что поставки военной помощи Украине со стороны стран НАТО является участием в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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