В НАТО согласились с бесполезностью своих решений по установлению мира на Украине

Решения для достижения мира на Украине, которые предлагают страны НАТО бесполезны. Для разрешения конфликта необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Решения, которые Европа пытается найти для разрешения кризиса на Украине, не работают. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу
Ранее URA.RU рассказало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине может быть наращивание военных поставок. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что поставки военной помощи Украине со стороны стран НАТО является участием в конфликте.
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