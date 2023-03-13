Сексолог объяснил отсутствие влечения между партнерами

Сексолог Евгений Кульгавчук: отсутствие влечения между партнерами происходит из-за детренированности
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Сексуальная старость у партнеров происходит из-за детренированности, рассказал сексолог Фото:

Интимная пауза между партнерами происходит из-за «детренированности». Об этом рассказал эксперт по сексуальным отношениям Евгений Кульгавчук.

«Это связано с детренированностью, когда снижается физическая нагрузка и происходит уменьшение важности какого-либо фактора, ранее имевшего высокую степень значимости. Пары постепенно ставят интимную, эмоциональную жизнь не так высоко в своем рейтинге. И начинают выцветать», — пояснил сексолог Пятому Каналу. Также он напомнил о важности плановой «эмоциональной встряски» с помощью терапии и посоветовал обратиться к врачам. «Никогда не поздно попробовать сделать перезагрузку: самостоятельно или с помощью врача-сексолога», — объяснил эксперт.

По его словам, важно не только смотреть на данные физического здоровья и возраста, но и создавать условия для взаимодействия между партнерами для «обновления» отношений. «Понятно, что в 20 и в 60 лет могут быть разные способности и потребности. Важно, чтобы ритм половой активности приносил удовольствие обоим партнерам», — заключил врач.

Ранее Кульгавчук объяснил повышенное либидо у некоторых женщин сильной половой конституцией. Гинеколог Анастасия Акимова предупреждала, что нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье девушки. Однако риск заболевания есть лишь в том случае, если она переживает об этом.

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Интимная пауза между партнерами происходит из-за «детренированности». Об этом рассказал эксперт по сексуальным отношениям Евгений Кульгавчук. «Это связано с детренированностью, когда снижается физическая нагрузка и происходит уменьшение важности какого-либо фактора, ранее имевшего высокую степень значимости. Пары постепенно ставят интимную, эмоциональную жизнь не так высоко в своем рейтинге. И начинают выцветать», — пояснил сексолог Пятому Каналу. Также он напомнил о важности плановой «эмоциональной встряски» с помощью терапии и посоветовал обратиться к врачам. «Никогда не поздно попробовать сделать перезагрузку: самостоятельно или с помощью врача-сексолога», — объяснил эксперт. По его словам, важно не только смотреть на данные физического здоровья и возраста, но и создавать условия для взаимодействия между партнерами для «обновления» отношений. «Понятно, что в 20 и в 60 лет могут быть разные способности и потребности. Важно, чтобы ритм половой активности приносил удовольствие обоим партнерам», — заключил врач. Ранее Кульгавчук объяснил повышенное либидо у некоторых женщин сильной половой конституцией. Гинеколог Анастасия Акимова предупреждала, что нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье девушки. Однако риск заболевания есть лишь в том случае, если она переживает об этом.
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