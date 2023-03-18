Призывы французов покинуть НАТО нашли отклик среди союзников

19 марта 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Требования граждан Франции о необходимости выйти из НАТО набирает популярность, считает Франческа Донато Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требование граждан Франции о необходимости выйти из НАТО и прекратить западные поставки оружия на Украину набирает популярность после года провоенной европейской и натовской политики на Украине. Об этом заявила депутат Европарламента от Италии Франческа Донато. «Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, скорее выйдем из НАТО — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», — написала Франческа Донато в Twitter. По ее мнению, европейцы видят прекращение конфликта на Украине именно в прекращении поставок оружия Украине. Ранее URA.RU сообщало, что акция, которая проходит в Париже носит название «Марш за мир», ее организатором выступает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В акции участвуют несколько тысяч человек, которые скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны». Это третья акция «Марш за мир» от партии «Патриоты» во Франции. Ранее Флориан Филиппо заявил, что США готовы пойти на все, чтобы конфликт на Украине стал глобальным. Он отметил, что Франция не должна участвовать в предполагаемом весеннем наступлении Украины на Восток

Требование граждан Франции о необходимости выйти из НАТО и прекратить западные поставки оружия на Украину набирает популярность после года провоенной европейской и натовской политики на Украине. Об этом заявила депутат Европарламента от Италии Франческа Донато. «Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, скорее выйдем из НАТО — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», — написала Франческа Донато в Twitter. По ее мнению, европейцы видят прекращение конфликта на Украине именно в прекращении поставок оружия Украине. Ранее URA.RU сообщало, что акция, которая проходит в Париже носит название «Марш за мир», ее организатором выступает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В акции участвуют несколько тысяч человек, которые скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны». Это третья акция «Марш за мир» от партии «Патриоты» во Франции. Ранее Флориан Филиппо заявил, что США готовы пойти на все, чтобы конфликт на Украине стал глобальным. Он отметил, что Франция не должна участвовать в предполагаемом весеннем наступлении Украины на Восток