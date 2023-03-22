В Белом доме заявили, что ближайшие недели будут критическими для Украины

Следующие недели будут критическими для Украины, потому что российская армия планирует масштабное наступление. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в интервью американской журналистке Кристиан Аманпур.
«Ближайшие недели будут «критическими» в конфликте, и США ожидают, что президент России Владимир Путин «попытается начать еще одно наступление и, возможно, по нескольким разным направлениям», — передает слова Джона Кирби издание CNN. Он призвал усилить военную поддержку Киева.
США оказывают военную поддержку Украине с начала спецоперации. Вашингтон передает Киеву как финансовую помощь, так и поставляет боеприпасы и тяжелую военную технику. В настоящий момент Украина запросила у Соединенных Штатов истребители F-16. Джон Кирби заявил, что сейчас этот вопрос не рассматривается, отмечает RT. Эксперт Сергей Голубцов считает, что США медлят с поставками военных самолетов, потому что боятся ответа со стороны России, передает телеканал 360.
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