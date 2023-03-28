Экс-сенатор Клинцевич: в НАТО нашли повод ввести войска на Украину

Экс-сенатор Клинцевич: НАТО введет войска на Украину после провала наступления Киева

28 марта 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Поражение Киева преподнесут как агрессию со стороны России, сказал Франц Клинцевич Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО введет свои войска на Украину, когда Киев провалит свое масштабное наступление. При этом поражение украинской стороны преподнесут как агрессию со стороны России. Такое предположение сделал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «И они [НАТО] отлично понимают, что ВСУ получат колоссальный отпор в случае широкомасштабного наступления. В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения [военных из] стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины», — заявил Франц Клинцевич телеканалу 360. Также эксперт отметил, что на Украине уже давно воюют иностранные наемники, среди которых представители стран НАТО. Выступают они в качестве командиров расчетов артиллерийских систем, танков и других комплексов по управлению огнем. Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что НАТО может ввести свои войска на Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. Он также назвал крах Киева «неминуемым», так как российская сторона получает боеприпасы без всяких проблем в отличие от противника, передает MK.RU . Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве основных целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО введет свои войска на Украину, когда Киев провалит свое масштабное наступление. При этом поражение украинской стороны преподнесут как агрессию со стороны России. Такое предположение сделал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «И они [НАТО] отлично понимают, что ВСУ получат колоссальный отпор в случае широкомасштабного наступления. В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения [военных из] стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины», — заявил Франц Клинцевич телеканалу 360. Также эксперт отметил, что на Украине уже давно воюют иностранные наемники, среди которых представители стран НАТО. Выступают они в качестве командиров расчетов артиллерийских систем, танков и других комплексов по управлению огнем. Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что НАТО может ввести свои войска на Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. Он также назвал крах Киева «неминуемым», так как российская сторона получает боеприпасы без всяких проблем в отличие от противника, передает MK.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве основных целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.