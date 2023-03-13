«Известия»: молодые бизнесмены РФ смогут получить гранты до миллиона рублей

14 марта 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Сумма гранта будет увеличена в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России предпринимателям от 14 до 25 лет будет разрешено повторно получить грант на сумму до одного миллиона рублей. Об этом следует из нового проекта приказа Минэкономразвития. Теперь молодые предприниматели смогут повторно получить грант от государства на создание или развитие своего дела, также будет увеличена сумма с 500 тысяч рублей до одного миллиона, передает данные из проекта приказа Минэкономразвития газета «Известия». Бизнесмены смогут получить второй грант при условии успешного реализации первого. К участию в конкурсе на грант подлежат россияне от 14 до 25 лет, у которых нет долгом свыше одной тысячи рублей и прошедшие обучение в центре «Мой бизнес». Также для господдержки молодому бизнесмену нужно вложить в проект не меньше 25% личных средств. Помощь юным предпринимателям началась в 2022 году, за это время на предоставление грантов выделили 2,1 миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало какие льготы для бизнеса существуют и появятся в 2023 году. Поддержка коснется страховых выплат, налоговых льгот и моратория на проверку бизнеса.

В России предпринимателям от 14 до 25 лет будет разрешено повторно получить грант на сумму до одного миллиона рублей. Об этом следует из нового проекта приказа Минэкономразвития. Теперь молодые предприниматели смогут повторно получить грант от государства на создание или развитие своего дела, также будет увеличена сумма с 500 тысяч рублей до одного миллиона, передает данные из проекта приказа Минэкономразвития газета «Известия». Бизнесмены смогут получить второй грант при условии успешного реализации первого. К участию в конкурсе на грант подлежат россияне от 14 до 25 лет, у которых нет долгом свыше одной тысячи рублей и прошедшие обучение в центре «Мой бизнес». Также для господдержки молодому бизнесмену нужно вложить в проект не меньше 25% личных средств. Помощь юным предпринимателям началась в 2022 году, за это время на предоставление грантов выделили 2,1 миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало какие льготы для бизнеса существуют и появятся в 2023 году. Поддержка коснется страховых выплат, налоговых льгот и моратория на проверку бизнеса.