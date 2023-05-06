06 мая 2023

Депутат ГД придумал, что делать с товарами из недружественных стран

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Покупатель должен знать, что своими деньгами финансируют неприятеля Фото:
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В Госдуме предложили помечать товары из недружественных стран маркировкой «произведено врагом России». С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать „произведено врагом России“, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Журавлева.

Многие производители возвращаются на российский рынок, в том числе в виде коллаборации с товаропроизводителями из недружественных стран. Но обращать внимание на такую экспансию неблагоразумно: компании публично осуждает страну и продолжает в ней зарабатывать, отметил добавил Журавлев. Покупатель должен знать, что своими деньгами финансируют неприятеля.

Ранее Минпромторг определился с товарами, которые являются обязательными для рынка РФ. Крупные ритейлеры, продающие непродовольственную продукцию, обязаны будут поставлять в магазины России определенную долю российского товара. Проект закона о так называемой «российской полке» внесут на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

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В Госдуме предложили помечать товары из недружественных стран маркировкой «произведено врагом России». С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. «Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать „произведено врагом России“, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Журавлева. Многие производители возвращаются на российский рынок, в том числе в виде коллаборации с товаропроизводителями из недружественных стран. Но обращать внимание на такую экспансию неблагоразумно: компании публично осуждает страну и продолжает в ней зарабатывать, отметил добавил Журавлев. Покупатель должен знать, что своими деньгами финансируют неприятеля. Ранее Минпромторг определился с товарами, которые являются обязательными для рынка РФ. Крупные ритейлеры, продающие непродовольственную продукцию, обязаны будут поставлять в магазины России определенную долю российского товара. Проект закона о так называемой «российской полке» внесут на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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