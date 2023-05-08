Какие штрафы грозят россиянам в собственных квартирах. Инфографика

08 мая 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Использование жилья не по назначению повлечет за собой штраф Фото: Анна Майорова © URA.RU В России существует несколько видов нарушений при использовании собственности, из-за которых россияне могут столкнутся со значительными штрафами, а в некоторых случаях и вовсе лишиться жилья. URA.RU рассказывает, какие штрафы грозят россиянам в собственных квартирах. Виды нарушений, за которые придется заплатить денежный штраф Незаконная перепланировка. Разборка и устройство несущих перегородок, дверей, окон, а также совмещение и объединение комнат повлечет за собой штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Использование жилья не по назначению. Если жилье используется, например, для предпринимательской деятельности, собственнику будет грозить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей, но в некоторых случаях владелец может обойтись предупреждением.

Несоблюдение правил пожарной безопасности. Под этот вид нарушения подпадает скопление легковоспламеняющихся материалов на балконах, а также разведение открытого огня в самом помещении и лоджиях. За несоблюдение пожарной безопасности собственнику жилья придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. Если же такие нарушения привели к пожару, то в таком случае штраф увеличивается до 4-5 тысяч рублей.

Нарушение правил регистрации. К таким нарушениям относятся случаи, когда собственник жилья не оповестил орган регистрационного учета о том, что в его квартире проживает человек без регистрации. Этот вид нарушений интересен тем, что величина штрафа будет варьироваться от региона проживания. Вышеназванное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге наказывается штрафом в размере от 3 до 7 тысяч рублей, а собственник, проживающий в регионе, заплатит от 2 до 5 тысяч рублей. Виды штрафов Фото: инфографика URA.RU Нарушения, за которые собственник может лишиться квартиры Для применения статьи 293 ГК РФ, которая отвечает за лишение права на недвижимость, необходимо совпадение нескольких факторов. Условиями, которые могут привести к потере квартиры, являются использование жилплощади не по назначению и нарушение прав соседей. Также выселить из квартиры могут, если собственник без уважительной причины отказывается устранять недочеты, мешающие жить соседям. Выселение из квартиры по причине нарушения прав соседей может состояться после отправления официальной жалобы от жильцов в государственные органы. Жалоба принимается к рассмотрению, в случае необходимости собственника могут призвать устранить нарушения, например, переустроить жилье или провести санитарную обработку и дезинфекцию квартиры. В случае невыполнения требований госорганы отправят уведомление о продаже квартиры. Стоит отметить, что при лишении квартиры и ее дальнейшей продажи на торгах собственнику выплачивается компенсация со стороны суда.

В России существует несколько видов нарушений при использовании собственности, из-за которых россияне могут столкнутся со значительными штрафами, а в некоторых случаях и вовсе лишиться жилья. URA.RU рассказывает, какие штрафы грозят россиянам в собственных квартирах. Для применения статьи 293 ГК РФ, которая отвечает за лишение права на недвижимость, необходимо совпадение нескольких факторов. Условиями, которые могут привести к потере квартиры, являются использование жилплощади не по назначению и нарушение прав соседей. Также выселить из квартиры могут, если собственник без уважительной причины отказывается устранять недочеты, мешающие жить соседям. Выселение из квартиры по причине нарушения прав соседей может состояться после отправления официальной жалобы от жильцов в государственные органы. Жалоба принимается к рассмотрению, в случае необходимости собственника могут призвать устранить нарушения, например, переустроить жилье или провести санитарную обработку и дезинфекцию квартиры. В случае невыполнения требований госорганы отправят уведомление о продаже квартиры. Стоит отметить, что при лишении квартиры и ее дальнейшей продажи на торгах собственнику выплачивается компенсация со стороны суда.