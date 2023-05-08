В Кремле высказались об отмене «Бессмертного полка» и парадов на 9 мая

Отмена акции «Бессмертный полк» и парадов Победы в некоторых городах России на 9 мая — это меры предосторожности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это [отмена шествия „Бессмертного полка“] решение организаторов. Но их можно понять. Когда мы имеем дело с государством — спонсором терроризма, лучше принять меры предосторожности», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что есть другие форматы, в которых можно косвенно принять участие в акции «Бессмертный полк».
В этом году акция «Бессмертный полк» проходит в новых форматах. В последний раз шествие отменяли из-за коронавирусных ограничений. Причины отмены акции в этот раз не уточняли.
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