19 мая 2023

РВ: боец ВСУ заявил о падении Артемовска

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Солдат ВСУ заявил, что военные РФ взяли Бахмут под свой контроль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в Артемовске (Бахмуте) заявил о падении города. Об этом сообщается в соцсетях.

«Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на солдата ВСУ. Его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске. Она также заявила о численном превосходстве российской армии над ВСУ.

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в Артемовске (Бахмуте) заявил о падении города. Об этом сообщается в соцсетях. «Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на солдата ВСУ. Его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске. Она также заявила о численном превосходстве российской армии над ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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