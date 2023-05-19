РВ: боец ВСУ заявил о падении Артемовска

Солдат ВСУ заявил, что военные РФ взяли Бахмут под свой контроль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в Артемовске (Бахмуте) заявил о падении города. Об этом сообщается в соцсетях.
«Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на солдата ВСУ. Его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске. Она также заявила о численном превосходстве российской армии над ВСУ.
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