РВ: боец ВСУ заявил о падении Артемовска

20 мая 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ заявил, что военные РФ взяли Бахмут под свой контроль Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в Артемовске (Бахмуте) заявил о падении города. Об этом сообщается в соцсетях. «Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на солдата ВСУ. Его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске. Она также заявила о численном превосходстве российской армии над ВСУ.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в Артемовске (Бахмуте) заявил о падении города. Об этом сообщается в соцсетях. «Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на солдата ВСУ. Его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске. Она также заявила о численном превосходстве российской армии над ВСУ.