Украина косвенно подтвердила потерю своего последнего военного корабля

На сайте Зеленского появилась петиция о награждении погибшего моряка с корабля «Юрий Олефиренко»

03 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В конце мая в Минобороны России сообщили об уничтожении последнего корабля ВМС Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла свой последний корабль военно-морских сил (ВМС). Это стало известно благодаря петиции о награждении погибшего моряка, который служил на десантном корабле «Юрий Олефиренко». Петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В тексте петиции предлагалось наградить посмертно званием героя Украины старшину второй статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который служил на «Юрии Олефиренко». Петиция опубликована на сайте президента Украины. Таким образом косвенно подтверждается потеря последнего военного корабля украинского флота. В конце мая в Минобороны России заявили об уничтожении «Юрия Олефиренко». Россия попала по нему, используя высокоточное оружие. На корабле возник пожар, который привел к детонации боеприпасов.

Украина потеряла свой последний корабль военно-морских сил (ВМС). Это стало известно благодаря петиции о награждении погибшего моряка, который служил на десантном корабле «Юрий Олефиренко». Петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В тексте петиции предлагалось наградить посмертно званием героя Украины старшину второй статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который служил на «Юрии Олефиренко». Петиция опубликована на сайте президента Украины. Таким образом косвенно подтверждается потеря последнего военного корабля украинского флота. В конце мая в Минобороны России заявили об уничтожении «Юрия Олефиренко». Россия попала по нему, используя высокоточное оружие. На корабле возник пожар, который привел к детонации боеприпасов.