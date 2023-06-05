В Киеве призвали Зеленского раскрыть страшную тайну о наступлении ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен раскрыть количество потерь ВСУ в контрнаступлении
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Владимир Зеленский должен рассказать украинцам правду, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский должны раскрыть количество потерь, которые понесла украинская армия в ходе своего контрнаступления. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Почему вы врете? Если вы начали наступать, то говорите потери, Зеленский, Залужный, Сырский! Сколько ушло из жизни ребят?» — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что власти Украины должны сообщить правду о происходящем. Украине, по словам Соскина, не нужен «тиран» в лице Зеленского на посту главы государства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российских войск продолжают наносить эффективные удары по противнику, в результате чего только за май было убито более 16 тысяч военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что за май украинская армия потеряла более 400 танков и других бронированных машин. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении российские войска уничтожили до 425 бойцов ВСУ за прошедшие сутки, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский должны раскрыть количество потерь, которые понесла украинская армия в ходе своего контрнаступления. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Почему вы врете? Если вы начали наступать, то говорите потери, Зеленский, Залужный, Сырский! Сколько ушло из жизни ребят?» — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что власти Украины должны сообщить правду о происходящем. Украине, по словам Соскина, не нужен «тиран» в лице Зеленского на посту главы государства. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российских войск продолжают наносить эффективные удары по противнику, в результате чего только за май было убито более 16 тысяч военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что за май украинская армия потеряла более 400 танков и других бронированных машин. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении российские войска уничтожили до 425 бойцов ВСУ за прошедшие сутки, передает Life.
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