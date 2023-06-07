07 июня 2023

Командир Али сообщил о попытке контрнаступления ВСУ на село Лобковое

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Контрнаступление ВСУ было отброшено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было остановлено и отброшено назад в районе села Лобковое Запорожской области. Об этом заявил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

«ВСУ сегодня предприняли попытку наступления на населенный пункт Лобковое, по меньшей мере 15 БМП и пять танков, около 100 человек пехоты. Однако понесли потери, были остановлены и отброшены», — цитируют слова Али ТАСС. Командир подразделения добавил, что ВСУ на этом рубеже, скорее всего, проводят перегруппировку военных и техники, готовясь к новому рывку.

Ранее стало известно о том, что что ВСУ имеют недостаточное количество сил, чтобы совершить глубокий прорыв через российскую оборону. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было остановлено и отброшено назад в районе села Лобковое Запорожской области. Об этом заявил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. «ВСУ сегодня предприняли попытку наступления на населенный пункт Лобковое, по меньшей мере 15 БМП и пять танков, около 100 человек пехоты. Однако понесли потери, были остановлены и отброшены», — цитируют слова Али ТАСС. Командир подразделения добавил, что ВСУ на этом рубеже, скорее всего, проводят перегруппировку военных и техники, готовясь к новому рывку. Ранее стало известно о том, что что ВСУ имеют недостаточное количество сил, чтобы совершить глубокий прорыв через российскую оборону. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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