Что не так с контрнаступлением ВСУ — объясняет военкор URA.RU

Военкор URA.RU Линин: ВСУ имеют недостаточно сил, чтобы прорвать оборону РФ при наступлении
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
ВСУ не хватает ресурсов, чтобы далеко продвинуться в своем наступлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наступление Киева, которое должно было начаться еще в апреле 2023 года, не может начаться по сей день. Дело в том, что ВСУ имеют недостаточное количество сил, чтобы глубоко прорваться через российскую оборону. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«[На Украине] формируется ударная группировка. Логично, если эта группировка будет использована для наступления на Бердянск или Мариуполь. <…> Что известно про ударную группировку, которой обладает ВСУ. По информации это 11 бригад, только 3 из которых полностью укомплектованы техникой и личным составом. Это около 40 тысяч человек. Для масштабного наступления на укрепленные позиции новых российских регионов этих сил явно недостаточно», — уверен Евгений Линин.

По словам военкора, чтобы Киев смог столь далеко прорваться, украинской армии необходима армия из 100 тысяч бойцов с танками, а также поддержка авиации и артиллерии. «Таких сил в распоряжении ВСУ сегодня нет», — подчеркнул корреспондент. Именно поэтому украинские силы ограничиваются только набегами ДРГ на регионы РФ, а также постоянными отговорками при переносе наступления, будь то переподготовка военных или погодные условия. «Пока же ни на одном участке фронта ВСУ не использовали для атак соединения больше нескольких батальонов», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина готовит крупномасштабное наступление весной 2023 года. Однако после этого в СМИ писали только о том, что операция откладывается. Так атака украинской армии не состоялась из-за неподходящих погодных условий, передает «Национальная служба новостей». Также военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ не хватает личного состава. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев потеряет большое количество бойцов при наступлении, так как российская сторона имеет превосходство в воздухе, передает деловое издание «Взгляд».

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Наступление Киева, которое должно было начаться еще в апреле 2023 года, не может начаться по сей день. Дело в том, что ВСУ имеют недостаточное количество сил, чтобы глубоко прорваться через российскую оборону. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «[На Украине] формируется ударная группировка. Логично, если эта группировка будет использована для наступления на Бердянск или Мариуполь. <…> Что известно про ударную группировку, которой обладает ВСУ. По информации это 11 бригад, только 3 из которых полностью укомплектованы техникой и личным составом. Это около 40 тысяч человек. Для масштабного наступления на укрепленные позиции новых российских регионов этих сил явно недостаточно», — уверен Евгений Линин. По словам военкора, чтобы Киев смог столь далеко прорваться, украинской армии необходима армия из 100 тысяч бойцов с танками, а также поддержка авиации и артиллерии. «Таких сил в распоряжении ВСУ сегодня нет», — подчеркнул корреспондент. Именно поэтому украинские силы ограничиваются только набегами ДРГ на регионы РФ, а также постоянными отговорками при переносе наступления, будь то переподготовка военных или погодные условия. «Пока же ни на одном участке фронта ВСУ не использовали для атак соединения больше нескольких батальонов», — заключил он. Ранее стало известно, что Украина готовит крупномасштабное наступление весной 2023 года. Однако после этого в СМИ писали только о том, что операция откладывается. Так атака украинской армии не состоялась из-за неподходящих погодных условий, передает «Национальная служба новостей». Также военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ не хватает личного состава. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев потеряет большое количество бойцов при наступлении, так как российская сторона имеет превосходство в воздухе, передает деловое издание «Взгляд».
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