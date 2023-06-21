Путин заявил о затишье наступления ВСУ: главное к вечеру 21 июня

Наступательный потенциал ВСУ не исчерпан, заявил Владимир Путин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в затишье из-за потерь во время наступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 июня.
- Наступательный потенциал ВСУ не исчерпан, хоть сейчас войска и находятся в затишье. Об этом рассказал Путин.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления идет медленнее, чем хотелось бы. По его словам, наступление идет нелегко из-за российских мин на поле боя.
- ВС РФ смогли в ночь на 21 июня уничтожить 245 танков ВСУ. Путин сказал, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у России есть примерные координаты противовоздушных систем (ПВО) Украины. Он отметил, что Украине не хватает подобных систем.
- В ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». Путин отметил, что ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание.
- В районе московского аэропорта Домодедово был сбит БПЛА. В telegram-канале 112 написали, что территория оцеплена. Также два беспилотника упали над деревней Лукино в Новой Москве. В Минобороны назвали атаки терактом ВСУ.
- ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, передает Пятый Канал. Удары нанесены у населенных пунктов Новодонецкое, Сторожеове и Левадное.
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