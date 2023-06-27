Юрист рассказал, как справиться с психологическим давлением на работе

Юрист Капштык: работнику нужно фиксировать свои успехи, чтобы не выгореть

Работнику нужно четко обозначить личные границы, заявил юрист Юрий Капштык Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы избежать психологического давления на работе, нужно четко обозначить личную границу с коллегами, а также фиксировать все успехи. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык.

«Необходимо установить и держать границы между людьми, которые допускают подобные фразы. С начальником нужно четко проговаривать свои должностные обязанности и отказываться работать по ненормированному графику. Напомнить, что у вас есть личная жизнь, семья, дети», — сказал Капштык, его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Под психологическим давлением юрист понимает принуждение работать в выходные дни. Также к нему он относит манипуляции, связанные с опытом работника. По его словам, некоторые сотрудники думают, что если у человека есть специальное образование, то проблем с выполнением узкой задачи у него не должно возникнуть. Однако в таком случае у специалиста может случиться выгорание.

Чтобы исправить эту проблему, работник должен фиксировать результаты своей работы, советует эксперт. Потом он может показать данные, отмечая, что свою работу он выполняет полностью. Для решения всех спорных вопросов можно обратиться в Трудовую инспекцию, отметил Капштык.

В середине июня президент России Владимир Путин отметил, что с начала 2024 года у всех россиян вырастет минимальный размер оплаты труда. Это будет стимулом для работодателей повысить уровень зарплаты.