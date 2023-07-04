Гладков оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 20 млрд рублей 04 июля 2023 в 22:12 Размер текста - 17 + На восстановление жилья уйдет около 5 миллиардов рублей, заявил Вячеслав Гладков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для восстановления Белгородской области после обстрелов ВСУ и действий диверсионно-разведывательных групп потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России». «Для восстановления Белгородской области необходимо 20 миллиардов рублей», — передает слова Гладкова официальный сайт «Единой России». Он добавил, что 5 миллиардов рублей нужно на восстановление жилья, 10 миллиардов рублей на восстановление предприятий и более 5 миллиардов рублей на восстановление социальных учреждений. Ранее территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, которая потребовала восстановления. В результате некачественной организации работ по восстановлению после обстрелов ВСУ в Шебекино и Новой Таволжанке, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен. Также от обстрелов украинской армии, в частности, пострадало село Головчино Грайворонского района области, передают «Дни.ру». Российский Красный Крест (РКК) приступил к выплатам пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, об этом сообщила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ. Для восстановления Белгородской области после обстрелов ВСУ и действий диверсионно-разведывательных групп потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России». «Для восстановления Белгородской области необходимо 20 миллиардов рублей», — передает слова Гладкова официальный сайт «Единой России». Он добавил, что 5 миллиардов рублей нужно на восстановление жилья, 10 миллиардов рублей на восстановление предприятий и более 5 миллиардов рублей на восстановление социальных учреждений. Ранее территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, которая потребовала восстановления. В результате некачественной организации работ по восстановлению после обстрелов ВСУ в Шебекино и Новой Таволжанке, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен. Также от обстрелов украинской армии, в частности, пострадало село Головчино Грайворонского района области, передают «Дни.ру». Российский Красный Крест (РКК) приступил к выплатам пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, об этом сообщила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям