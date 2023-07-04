Гладков оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 20 млрд рублей

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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, разбитое
На восстановление жилья уйдет около 5 миллиардов рублей, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для восстановления Белгородской области после обстрелов ВСУ и действий диверсионно-разведывательных групп потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России».

«Для восстановления Белгородской области необходимо 20 миллиардов рублей», — передает слова Гладкова официальный сайт «Единой России». Он добавил, что 5 миллиардов рублей нужно на восстановление жилья, 10 миллиардов рублей на восстановление предприятий и более 5 миллиардов рублей на восстановление социальных учреждений.

Ранее территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, которая потребовала восстановления. В результате некачественной организации работ по восстановлению после обстрелов ВСУ в Шебекино и Новой Таволжанке, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен. Также от обстрелов украинской армии, в частности, пострадало село Головчино Грайворонского района области, передают «Дни.ру». Российский Красный Крест (РКК) приступил к выплатам пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, об этом сообщила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ.

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Для восстановления Белгородской области после обстрелов ВСУ и действий диверсионно-разведывательных групп потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России». «Для восстановления Белгородской области необходимо 20 миллиардов рублей», — передает слова Гладкова официальный сайт «Единой России». Он добавил, что 5 миллиардов рублей нужно на восстановление жилья, 10 миллиардов рублей на восстановление предприятий и более 5 миллиардов рублей на восстановление социальных учреждений. Ранее территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, которая потребовала восстановления. В результате некачественной организации работ по восстановлению после обстрелов ВСУ в Шебекино и Новой Таволжанке, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен. Также от обстрелов украинской армии, в частности, пострадало село Головчино Грайворонского района области, передают «Дни.ру». Российский Красный Крест (РКК) приступил к выплатам пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, об этом сообщила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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