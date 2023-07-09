09 июля 2023

Автоэксперт назвал самую угоняемую марку машины в России

Автоэксперт Шапарин: самая угоняемая машина в РФ — Lada
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению эксперта, в будущем чаще станут угонять китайские авто Фото:

Внимание злоумышленников чаще всего привлекают автомобили марки Lada, поскольку такие автомобили являются лидерами российского рынка. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка», — рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik. Также автоэксперт добавил, что в будущем чаще станут угонять автомобили китайского производства.

Ранее глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов рассказал, что новая модель Lada Aura будет стоить около 2,5 млн рублей. Автомобиль был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Внимание злоумышленников чаще всего привлекают автомобили марки Lada, поскольку такие автомобили являются лидерами российского рынка. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка», — рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik. Также автоэксперт добавил, что в будущем чаще станут угонять автомобили китайского производства. Ранее глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов рассказал, что новая модель Lada Aura будет стоить около 2,5 млн рублей. Автомобиль был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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