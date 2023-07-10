Baza: 19-летний срочник был убит в воинской части Курской области

Срочник был убит выстрелом из автомата Калашникова
19-летний срочник убит в воинской части в Курской области 10 июля. По предварительным данным, его застрелили из автомата Калашникова.
«По данным „Базы“ тело 19-летнего срочника из Подмосковья <…> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 июля.
URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.