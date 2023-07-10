10 июля 2023

Baza: 19-летний срочник был убит в воинской части Курской области

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Срочник был убит выстрелом из автомата Калашникова Фото:

19-летний срочник убит в воинской части в Курской области 10 июля. По предварительным данным, его застрелили из автомата Калашникова.

«По данным „Базы“ тело 19-летнего срочника из Подмосковья <…> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 июля.

URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения.

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19-летний срочник убит в воинской части в Курской области 10 июля. По предварительным данным, его застрелили из автомата Калашникова. «По данным „Базы“ тело 19-летнего срочника из Подмосковья <…> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 июля. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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