Baza: 19-летний срочник был убит в воинской части Курской области 10 июля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + Срочник был убит выстрелом из автомата Калашникова Фото: Сергей Русанов © URA.RU 19-летний срочник убит в воинской части в Курской области 10 июля. По предварительным данным, его застрелили из автомата Калашникова. «По данным „Базы“ тело 19-летнего срочника из Подмосковья <…> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 июля. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения. 19-летний срочник убит в воинской части в Курской области 10 июля. По предварительным данным, его застрелили из автомата Калашникова. «По данным „Базы“ тело 19-летнего срочника из Подмосковья <…> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 июля. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям