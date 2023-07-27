Журналист Херш: военные США и Украины перестали делать прогнозы по контрнаступлению

Баланс сил находится на стороне РФ, отметил Херш
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные и украинские военные перестали давать прогнозы по контрнаступлению Украины. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Военные США и Украины уже даже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению», —
Ранее сообщалось, что украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. В газете Financial Times написали, что ВСУ начали обстрел российских позиций артиллерией.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.