Журналист Херш: военные США и Украины перестали делать прогнозы по контрнаступлению

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Баланс сил находится на стороне РФ, отметил Херш Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные и украинские военные перестали давать прогнозы по контрнаступлению Украины. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Военные США и Украины уже даже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что баланс сил находится на стороне РФ.

Ранее сообщалось, что украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. В газете Financial Times написали, что ВСУ начали обстрел российских позиций артиллерией.

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Западные и украинские военные перестали давать прогнозы по контрнаступлению Украины. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Военные США и Украины уже даже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что баланс сил находится на стороне РФ. Ранее сообщалось, что украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. В газете Financial Times написали, что ВСУ начали обстрел российских позиций артиллерией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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