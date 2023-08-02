Бразилия выступила против расширения БРИКС

02 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Бразилии считают, что расширение БРИКС подорвет авторитет организации Фото: официальный сайт Президента РФ Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters. «Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Бразилия выражает опасения по поводу утраты авторитета альянсом, если другие страны будут приняты в его состав. Ранее стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о возможном вступлении новых стран в организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня саммита, так как все больше стран выражают свое намерение присоединиться к этой группе.

Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters. «Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Бразилия выражает опасения по поводу утраты авторитета альянсом, если другие страны будут приняты в его состав. Ранее стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о возможном вступлении новых стран в организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня саммита, так как все больше стран выражают свое намерение присоединиться к этой группе.