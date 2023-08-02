Бразилия выступила против расширения БРИКС

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В Бразилии считают, что расширение БРИКС подорвет авторитет организации Фото:

Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Бразилия выражает опасения по поводу утраты авторитета альянсом, если другие страны будут приняты в его состав.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о возможном вступлении новых стран в организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня саммита, так как все больше стран выражают свое намерение присоединиться к этой группе.

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Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters. «Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Бразилия выражает опасения по поводу утраты авторитета альянсом, если другие страны будут приняты в его состав. Ранее стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о возможном вступлении новых стран в организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня саммита, так как все больше стран выражают свое намерение присоединиться к этой группе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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