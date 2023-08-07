Baza: на Кубани женщина заказала убийство любовницы мужа

07 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

На Кубани женщина пыталась заказать убийство двоих человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснодарском крае 57-летняя жительница узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы. Женщину задержали при попытке найти исполнителя. «В июле 2023 года 57-летняя женщина из поселка Черноморский задумала убить женщину, которая увела ее мужа. <…> Она начала искать киллера, но следователи узнали о планах женщины заранее», — передают авторы telegram-канала Baza. По их словам женщина также планировала и убийство супруга любовницы. После того как злоумышленница попыталась найти исполнителя ее заказа, следователи вмешались и организовали переговоры с «подставным убийцей». В отношении женщины завели уголовное дело по факту покушения на жизнь двоих и более человек.

В Краснодарском крае 57-летняя жительница узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы. Женщину задержали при попытке найти исполнителя. «В июле 2023 года 57-летняя женщина из поселка Черноморский задумала убить женщину, которая увела ее мужа. <…> Она начала искать киллера, но следователи узнали о планах женщины заранее», — передают авторы telegram-канала Baza. По их словам женщина также планировала и убийство супруга любовницы. После того как злоумышленница попыталась найти исполнителя ее заказа, следователи вмешались и организовали переговоры с «подставным убийцей». В отношении женщины завели уголовное дело по факту покушения на жизнь двоих и более человек.