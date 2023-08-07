Baza: на Кубани женщина заказала убийство любовницы мужа

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
На Кубани женщина пыталась заказать убийство двоих человек Фото:

В Краснодарском крае 57-летняя жительница узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы. Женщину задержали при попытке найти исполнителя.

«В июле 2023 года 57-летняя женщина из поселка Черноморский задумала убить женщину, которая увела ее мужа. <…> Она начала искать киллера, но следователи узнали о планах женщины заранее», — передают авторы telegram-канала Baza.

По их словам женщина также планировала и убийство супруга любовницы. После того как злоумышленница попыталась найти исполнителя ее заказа, следователи вмешались и организовали переговоры с «подставным убийцей». В отношении женщины завели уголовное дело по факту покушения на жизнь двоих и более человек.

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В Краснодарском крае 57-летняя жительница узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы. Женщину задержали при попытке найти исполнителя. «В июле 2023 года 57-летняя женщина из поселка Черноморский задумала убить женщину, которая увела ее мужа. <…> Она начала искать киллера, но следователи узнали о планах женщины заранее», — передают авторы telegram-канала Baza. По их словам женщина также планировала и убийство супруга любовницы. После того как злоумышленница попыталась найти исполнителя ее заказа, следователи вмешались и организовали переговоры с «подставным убийцей». В отношении женщины завели уголовное дело по факту покушения на жизнь двоих и более человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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