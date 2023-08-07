В порту Турции взорвалась емкость с зерном: что известно к этому часу

Суда, которые находились в турецком порту, не повредились во время взрыва

Во время отгрузки зерна произошел взрыв, сообщили власти в Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Об этом сообщили турецкие власти. URA.RU собрало актуальную информацию о взрыве емкости с зерном.