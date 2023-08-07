В порту Турции взорвалась емкость с зерном: что известно к этому часу

Во время отгрузки зерна произошел взрыв, сообщили власти в Турции
В турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Об этом сообщили турецкие власти. URA.RU собрало актуальную информацию о взрыве емкости с зерном.
- Турецкое издание CNN Turk сообщило, что в порту Турции во время загрузки пшеницы случился взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс.
- Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что не менее 12 человек пострадали из-за взрыва в турецком порту Дериндже на Мраморном море. У двоих состояние тяжелое. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
- Причиной ЧП в турецком порту является «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом сообщили турецкие власти.
- Суда, которые находились в турецком порту, не повредились. «Негативных ситуаций с судами после взрыва не зафиксировано», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.
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