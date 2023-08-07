В порту Турции взорвалась емкость с зерном: что известно к этому часу

Суда, которые находились в турецком порту, не повредились во время взрыва
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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, элеватор, зерно
Во время отгрузки зерна произошел взрыв, сообщили власти в Турции Фото:

В турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Об этом сообщили турецкие власти. URA.RU собрало актуальную информацию о взрыве емкости с зерном.

  • Турецкое издание CNN Turk сообщило, что в порту Турции во время загрузки пшеницы случился взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс.
  • Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что не менее 12 человек пострадали из-за взрыва в турецком порту Дериндже на Мраморном море. У двоих состояние тяжелое. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
  • Причиной ЧП в турецком порту является «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом сообщили турецкие власти.
  • Суда, которые находились в турецком порту, не повредились. «Негативных ситуаций с судами после взрыва не зафиксировано», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

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В турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Об этом сообщили турецкие власти. URA.RU собрало актуальную информацию о взрыве емкости с зерном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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