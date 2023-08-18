Россияне смогут подавать в суд через МФЦ

У жителей всех российских регионов появилась возможность подать исковое заявление в суд через многофункциональные центры (МФЦ). URA.RU рассказывает, как происходит подача документов.
Какую помощь оказывает сотрудник МФЦ
- На компьютере общего пользования в МФЦ имеется ярлык со ссылкой на интернет-портал Государственной автоматизированной системы «Правосудие»;
- С помощью МФЦ документы, подписанные электронной подписью, можно подать в электронном виде;
- Доступ к сервису «Электронное правосудие» предоставляется через личный кабинет, который создается автоматически после подтверждения личных данных. При этом работник МФЦ может помочь в регистрации, подтверждении или восстановлении учетной записи;
- Представитель МФЦ может оказать помощь в сканировании оригинала заявления и представленных документов, в выборе опции при подаче обращения, а также в процессе прикрепления необходимых файлов;
- После того как документы направляются в суд, пользователю в личный кабинет приходит уведомление об их поступлении;
- Работник МФЦ поможет распечатать уведомление, а также поступившие документы из суда.
На сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) отмечается, что сотрудники МФЦ не оказывают юридических консультаций. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужен только паспорт и подтвержденная запись на портале Госуслуг. Для этого не требуются деньги, юридические знания, а также цифровая грамотность.
Сотрудники МФЦ могут помочь в использовании дополнительных сервисов, таких как:
Интерактивный помощник — помогает гражданам составить заявление по востребованным жизненным ситуациям и направить в суд;
Модуль определения подсудности — определяет подсудность иска;
Калькулятор пошлин — производит автоматический расчет государственной пошлины.
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