Россияне смогут подавать в суд через МФЦ

18 августа 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники МФЦ могут помочь в использовании дополнительных сервисов Фото: Анна Майорова © URA.RU У жителей всех российских регионов появилась возможность подать исковое заявление в суд через многофункциональные центры (МФЦ). URA.RU рассказывает, как происходит подача документов. Какую помощь оказывает сотрудник МФЦ На компьютере общего пользования в МФЦ имеется ярлык со ссылкой на интернет-портал Государственной автоматизированной системы «Правосудие»;

С помощью МФЦ документы, подписанные электронной подписью, можно подать в электронном виде;

Доступ к сервису «Электронное правосудие» предоставляется через личный кабинет, который создается автоматически после подтверждения личных данных. При этом работник МФЦ может помочь в регистрации, подтверждении или восстановлении учетной записи;

Представитель МФЦ может оказать помощь в сканировании оригинала заявления и представленных документов, в выборе опции при подаче обращения, а также в процессе прикрепления необходимых файлов;

После того как документы направляются в суд, пользователю в личный кабинет приходит уведомление об их поступлении;

Работник МФЦ поможет распечатать уведомление, а также поступившие документы из суда. На сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) отмечается, что сотрудники МФЦ не оказывают юридических консультаций. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужен только паспорт и подтвержденная запись на портале Госуслуг. Для этого не требуются деньги, юридические знания, а также цифровая грамотность. Сотрудники МФЦ могут помочь в использовании дополнительных сервисов, таких как: Интерактивный помощник — помогает гражданам составить заявление по востребованным жизненным ситуациям и направить в суд; Модуль определения подсудности — определяет подсудность иска; Калькулятор пошлин — производит автоматический расчет государственной пошлины.

У жителей всех российских регионов появилась возможность подать исковое заявление в суд через многофункциональные центры (МФЦ). URA.RU рассказывает, как происходит подача документов. На сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) отмечается, что сотрудники МФЦ не оказывают юридических консультаций. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужен только паспорт и подтвержденная запись на портале Госуслуг. Для этого не требуются деньги, юридические знания, а также цифровая грамотность. Интерактивный помощник — помогает гражданам составить заявление по востребованным жизненным ситуациям и направить в суд; Модуль определения подсудности — определяет подсудность иска; Калькулятор пошлин — производит автоматический расчет государственной пошлины.