Президента Габона отправили в отставку после победы на выборах

Президента Габона Али бен Бонго Ондимбе уволили с поста главы государства, но он сохранит все гражданские права. Об этом рассказал глава республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему.
«Бонго Ондимбе отправлен в отставку», — передает слова Нгему Le Monde. Он добавил, что уволенный президент сохранит за собой все свои гражданские права.
Военное восстание произошло утром 30 августа в Габоне. Институты власти были распущены, когда вооруженные силы взяли верх над правительством. Это произошло после победы действующего президента Али Бонго Ондимба на выборах. Президент Габона утверждал, что удерживается военными на территории резиденции, передает RT.
Президента Габона Али бен Бонго Ондимбе уволили с поста главы государства, но он сохранит все гражданские права. Об этом рассказал глава республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему. «Бонго Ондимбе отправлен в отставку», — передает слова Нгему Le Monde. Он добавил, что уволенный президент сохранит за собой все свои гражданские права. Военное восстание произошло утром 30 августа в Габоне. Институты власти были распущены, когда вооруженные силы взяли верх над правительством. Это произошло после победы действующего президента Али Бонго Ондимба на выборах. Президент Габона утверждал, что удерживается военными на территории резиденции, передает RT.