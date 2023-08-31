Власти РФ отказались поощрять граждан, вступивших в брак до 35 лет

31 августа 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Супруги, вступившие в брак до 35 лет, не получат единовременную выплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ отказалось поддерживать законопроект о денежной выплате россиян, которые впервые вступают в брак до 35 лет. Законопроект был подготовлен депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Сергеем Леоновым. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — отмечается в отзыве правительства. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС. Законопроект не поддержала Комиссия правительства по законопроектной деятельности. По нему предлагалось единовременно выплачивать супругам по 10 тысяч рублей при условии, если они впервые вступают в брак до 35 лет. Данную инициативу предлагал депутат от ЛДПР Сергей Леонов. В правительстве уточнили, что в России и так реализуются программы по поддержке молодых семей. Граждане имеют возможность получить субсидирование на покупку жилья. Также выплачивается маткапитал. В Госдуме ранее раскритиковали идею увеличения материнского капитала. По мнению депутатов, такая поддержка не способствуют повышению рождаемости в стране. URA.RU сообщало, какие пособия в РФ существуют для молодых семей.

Правительство РФ отказалось поддерживать законопроект о денежной выплате россиян, которые впервые вступают в брак до 35 лет. Законопроект был подготовлен депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Сергеем Леоновым. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — отмечается в отзыве правительства. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС. Законопроект не поддержала Комиссия правительства по законопроектной деятельности. По нему предлагалось единовременно выплачивать супругам по 10 тысяч рублей при условии, если они впервые вступают в брак до 35 лет. Данную инициативу предлагал депутат от ЛДПР Сергей Леонов. В правительстве уточнили, что в России и так реализуются программы по поддержке молодых семей. Граждане имеют возможность получить субсидирование на покупку жилья. Также выплачивается маткапитал. В Госдуме ранее раскритиковали идею увеличения материнского капитала. По мнению депутатов, такая поддержка не способствуют повышению рождаемости в стране. URA.RU сообщало, какие пособия в РФ существуют для молодых семей.