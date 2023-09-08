Российские войска усилили позиции в районе Работино

08 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий сообщил, что Россия увеличила плотность артиллерии в Работино Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные укрепили свои позиции в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что российские силы увеличили плотность артиллерийского огня в данном районе. Ранее Евгений Балицкий заявил, что ВСУ взяли тактическую паузу в районе Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от российских сил. Он отметил, что группу из 20 украинских штурмовиков уничтожили возле села Работино, передает телеканал 360.

Российские военные укрепили свои позиции в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что российские силы увеличили плотность артиллерийского огня в данном районе. Ранее Евгений Балицкий заявил, что ВСУ взяли тактическую паузу в районе Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от российских сил. Он отметил, что группу из 20 украинских штурмовиков уничтожили возле села Работино, передает телеканал 360.