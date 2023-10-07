В США заявили о преимуществе Путина над Зеленским

WSJ: Путин доминирует в глазах мирового сообщества в отличие от Зеленского

Украина теряет политические позиции на фоне успеха Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский теряет свое преимущество в глазах мирового сообщества на фоне политических успехов российского лидера Владимира Путина. Такие выводы сделали американские журналисты.

«Существует также беспокойство, что Украина теряет свое [политическое] преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает силу, настаивая на том, что РФ побеждает в конфликте», — подчеркнули авторы The Washington Post. Журналисты акцентировали внимание на важности политического влияния в глазах мировой общественности, которое также сказывается на военной поддержке Украины со стороны Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался создать искусственную видимость того, что Киев достиг определенных успехов в рамках своего контрнаступления. Но западные офицеры недовольны тем, как отражается конфликт на Украине зарубежными журналистами.

Страны Запада оказывают поддержку Киева с начала СВО на Украине. Но в настоящий момент все больше европейских стран ограничивают военную и финансовую помощь. Недовольству с их стороны способствуют и неудачи украинских солдат в ходе контрнаступления. ВСУ несут огромные потери, передает телеканал 360. Озвучивая успехи ВС РФ в зоне спецоперации, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские силы продвинулись на 12 участках фронта. С начала контрнаступления потери ВСУ составили около 90 тысяч человек, добавил президент.