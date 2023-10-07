В Израиле заявили, что вернули контроль над поселениями у границы

08 октября 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Армия Израиля вернула контроль над поселениями у границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Израильская армия восстановила контроль над территориями, где находятся поселения рядом с границей. Об этом сообщили СМИ. «Армия Израиля вернула контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Туда 7 октября проникли боевики», — сообщает The Times of Israel. По данным издания, в список территорий над которыми израильтяне вернули контроль входят: Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нирим, Назив Хатара, Нир Оз, застава Нахаль Оз, Хулит, Нир Ам, Нир Ицхак, Беэр-Шева, Сде Йемен, Маген и Урим. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что вооруженные боевики ворвались в приграничные районы страны из сектора Газа на фоне массированных ракетных атак со стороны анклава. Командование службы тыла посоветовало гражданам приграничных населенных пунктов не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Очевидцы отметили, что в населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои

Израильская армия восстановила контроль над территориями, где находятся поселения рядом с границей. Об этом сообщили СМИ. «Армия Израиля вернула контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Туда 7 октября проникли боевики», — сообщает The Times of Israel. По данным издания, в список территорий над которыми израильтяне вернули контроль входят: Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нирим, Назив Хатара, Нир Оз, застава Нахаль Оз, Хулит, Нир Ам, Нир Ицхак, Беэр-Шева, Сде Йемен, Маген и Урим. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что вооруженные боевики ворвались в приграничные районы страны из сектора Газа на фоне массированных ракетных атак со стороны анклава. Командование службы тыла посоветовало гражданам приграничных населенных пунктов не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Очевидцы отметили, что в населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои