В США сделали неожиданное заявление о Путине и конфликте на Украине

WSJ: пора прекратить сказочные размышления о поражении России
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Поддержка Владимира Путина среди россиян не уменьшилась Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выдержал все попытки западных стран остановить конфликт на Украине. Об этом сообщили в газете в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что в зоне конфликта нет признаков того, что РФ может проиграть.

«Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России. Путин выдержал все попытки Запада остановить конфликт на Украине, и его власть прочна. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в зоне боевых действий нет признаков того, что РФ может проиграть.

Авторы статьи отмечают, что санкции не помешали российской экономике. «Устаревшие советские заводы превосходят западные заводы, когда дело доходит до столь необходимых товаров, таких как артиллерийские снаряды», — подчеркнули авторы. Они заявили, что поддержка Путина среди россиян не уменьшилась.

Ранее сообщалось, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении. Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что РФ вновь стала сверхдержавой благодаря Путину, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин выдержал все попытки западных стран остановить конфликт на Украине. Об этом сообщили в газете в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что в зоне конфликта нет признаков того, что РФ может проиграть. «Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России. Путин выдержал все попытки Запада остановить конфликт на Украине, и его власть прочна. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в зоне боевых действий нет признаков того, что РФ может проиграть. Авторы статьи отмечают, что санкции не помешали российской экономике. «Устаревшие советские заводы превосходят западные заводы, когда дело доходит до столь необходимых товаров, таких как артиллерийские снаряды», — подчеркнули авторы. Они заявили, что поддержка Путина среди россиян не уменьшилась. Ранее сообщалось, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении. Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что РФ вновь стала сверхдержавой благодаря Путину, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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