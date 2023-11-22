22 ноября 2023

Захарова: финнов заставили вступать в НАТО без референдума

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Финляндия вступила в НАТО без учета мнения финнов, считает Мария Захарова Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финнов заставили вступать в НАТО без референдума. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Что касается „свободного гражданского общества“, то его в Финляндии никто не спрашивает. Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила, и референдум о вступлении Финляндии в НАТО все же был?» — иронизирует Захарова.

Она напомнила слова президента Финляндии Саули Ниинисте, который придерживался принципов «свободы» и «демократии», о том, «что если и когда вопрос [о вступлении Финляндии в НАТО — прим. URA.RU] станет актуальным, то нужно обязательно провести совещательный референдум». Однако общество не спросили и сделали так, «как было сказано в Вашингтоне», — считает представитель МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Позже власти страны пожаловались, что участие в альянсе «сложно и дорого», пишет RT.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финнов заставили вступать в НАТО без референдума. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Что касается „свободного гражданского общества“, то его в Финляндии никто не спрашивает. Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила, и референдум о вступлении Финляндии в НАТО все же был?» — иронизирует Захарова. Она напомнила слова президента Финляндии Саули Ниинисте, который придерживался принципов «свободы» и «демократии», о том, «что если и когда вопрос [о вступлении Финляндии в НАТО — прим. URA.RU] станет актуальным, то нужно обязательно провести совещательный референдум». Однако общество не спросили и сделали так, «как было сказано в Вашингтоне», — считает представитель МИД. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Позже власти страны пожаловались, что участие в альянсе «сложно и дорого», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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