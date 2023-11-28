Путин: нынешнее поколение вынуждено расплачиваться за слабую власть в прошлом

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин призвал всех помнить о гражданской войне 1917 года и о распаде СССР в 1991 году Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора отметил, что нынешнее поколение вынуждено расплачиваться за слабость власти времен революции 1917 года, а также времен распада Советского Союза. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты», — заявил президент. Он также добавил, что власть в прошлом потворствовала сепаратистским настроениям и амбициям, а также была слабой.

Глава государства также призвал учить уроки революции 1917 года и помнить о ее последствиях — гражданской войне. Кроме того, Путин обратил внимание и на распад Советского Союза в 1991 году и объяснил, в чем заключается сила России.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора отметил, что нынешнее поколение вынуждено расплачиваться за слабость власти времен революции 1917 года, а также времен распада Советского Союза. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. «Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты», — заявил президент. Он также добавил, что власть в прошлом потворствовала сепаратистским настроениям и амбициям, а также была слабой. Глава государства также призвал учить уроки революции 1917 года и помнить о ее последствиях — гражданской войне. Кроме того, Путин обратил внимание и на распад Советского Союза в 1991 году и объяснил, в чем заключается сила России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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