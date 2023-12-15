Экономика Бизнес В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса 15 декабря 2023 в 17:13 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин вместе с правительством выполняет поручения Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эта мера хорошо себя зарекомендовала. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — передает telegram-канал правительства РФ слова Михаила Мишустина и его итоговое решение. Российский премьер отметил, что благодаря мораторию бизнес смог активно масштабироваться. Решение продлить мораторий было выполнено по поручению президента РФ Владимира Путина. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эта мера хорошо себя зарекомендовала. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — передает telegram-канал правительства РФ слова Михаила Мишустина и его итоговое решение. Российский премьер отметил, что благодаря мораторию бизнес смог активно масштабироваться. Решение продлить мораторий было выполнено по поручению президента РФ Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям