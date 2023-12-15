В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин вместе с правительством выполняет поручения Владимира Путина Фото:

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эта мера хорошо себя зарекомендовала.

«Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — передает telegram-канал правительства РФ слова Михаила Мишустина и его итоговое решение.

Российский премьер отметил, что благодаря мораторию бизнес смог активно масштабироваться. Решение продлить мораторий было выполнено по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эта мера хорошо себя зарекомендовала. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — передает telegram-канал правительства РФ слова Михаила Мишустина и его итоговое решение. Российский премьер отметил, что благодаря мораторию бизнес смог активно масштабироваться. Решение продлить мораторий было выполнено по поручению президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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