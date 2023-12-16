В Британии нашли быстрый способ очистки лобового стекла от льда

The Sun: опущенные козырьки помогут быстрее разморозить лед на лобовом стекле
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Опущенные козырьки помогут быстрее разморозить лед на лобовом стекле, пишет The Sun Фото:

Опускание солнцезащитных козырьков во время прогрева автомобиля поможет быстрее очистить лобовое стекло от льда. Об этом пишет британская газета The Sun.

«Для более быстрой очистки лобового стекла от льда необходимо опустить солнцезащитные козырьки, пока машина находится в режиме прогрева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что перед этим необходимо выставить максимальную температуру воздуха салонного отопителя.

Этот небольшой шаг действует как тепловая ловушка. С помощью опущенных козырьков теплый воздух задерживается в области лобового стекла и ускоряет процесс размораживания, заключили в газете.

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Опускание солнцезащитных козырьков во время прогрева автомобиля поможет быстрее очистить лобовое стекло от льда. Об этом пишет британская газета The Sun. «Для более быстрой очистки лобового стекла от льда необходимо опустить солнцезащитные козырьки, пока машина находится в режиме прогрева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что перед этим необходимо выставить максимальную температуру воздуха салонного отопителя. Этот небольшой шаг действует как тепловая ловушка. С помощью опущенных козырьков теплый воздух задерживается в области лобового стекла и ускоряет процесс размораживания, заключили в газете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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