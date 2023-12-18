Армия и оружие Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье 19 декабря 2023 в 00:54 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу дол указание позаботиться о семье погибшего бойца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: «позаботиться о матери, сестре и брате». Об этом сообщили представители ведомства. «Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка (ДНР), приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме города», — написали представителей ведомства в telegram-канале. Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца. Ранее пресс-служба МВД РФ рассказала, что в Батайске (Ростовская область) семье погибшего на спецоперации Рудакова угрожали. Сообщалось, что местные полицейские принимают необходимые меры, чтобы установить личности злоумышленников. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, по предварительным данным, поступали с территории Украины Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: «позаботиться о матери, сестре и брате». Об этом сообщили представители ведомства. «Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка (ДНР), приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме города», — написали представителей ведомства в telegram-канале. Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца. Ранее пресс-служба МВД РФ рассказала, что в Батайске (Ростовская область) семье погибшего на спецоперации Рудакова угрожали. Сообщалось, что местные полицейские принимают необходимые меры, чтобы установить личности злоумышленников. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, по предварительным данным, поступали с территории Украины {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям