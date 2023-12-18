18 декабря 2023

Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу дол указание позаботиться о семье погибшего бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: «позаботиться о матери, сестре и брате». Об этом сообщили представители ведомства.

«Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка (ДНР), приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме города», — написали представителей ведомства в telegram-канале. Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца.

Ранее пресс-служба МВД РФ рассказала, что в Батайске (Ростовская область) семье погибшего на спецоперации Рудакова угрожали. Сообщалось, что местные полицейские принимают необходимые меры, чтобы установить личности злоумышленников. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, по предварительным данным, поступали с территории Украины

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: «позаботиться о матери, сестре и брате». Об этом сообщили представители ведомства. «Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка (ДНР), приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме города», — написали представителей ведомства в telegram-канале. Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца. Ранее пресс-служба МВД РФ рассказала, что в Батайске (Ростовская область) семье погибшего на спецоперации Рудакова угрожали. Сообщалось, что местные полицейские принимают необходимые меры, чтобы установить личности злоумышленников. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, по предварительным данным, поступали с территории Украины
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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