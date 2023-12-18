Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: «позаботиться о матери, сестре и брате». Об этом сообщили представители ведомства.
«Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка (ДНР), приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме города», — написали представителей ведомства в telegram-канале. Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца.
Ранее пресс-служба МВД РФ рассказала, что в Батайске (Ростовская область) семье погибшего на спецоперации Рудакова угрожали. Сообщалось, что местные полицейские принимают необходимые меры, чтобы установить личности злоумышленников. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, по предварительным данным, поступали с территории Украины
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