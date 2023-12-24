Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

У президента России Владимира Путина запланировано в следующем году несколько зарубежных визитов, но не на начало года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сказал Песков РИА Новости.
Визит Путина в начале декабря в ОАЭ и Саудовскую Аравию стал провалом для США. Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков накануне встреч российского лидера назвал это событие «мощным выстрелом», пишет НСН.
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