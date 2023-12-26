Кабмин установил квоту на вывоз зерна из России

27 декабря 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Кабмин установил квоту на вывоз зерна из России, она составит 24 миллиона тонн Фото: Илья Московец © URA.RU Кабмин РФ постановил, что с 15 февраля по 30 июня 2024 года квота на вывоз зерна из России составит 24 миллиона тонн. Такая информация следует из опубликованного постановления правительства. «Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации <…> определить в объеме 24 миллиона тонн», — говорится в документе. Под квоту попадает пшеница, меслин, ячмень и кукуруза. Квота распределится между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году ее размер составлял 25,5 миллиона тонн без разбивки по культурам. Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает телеканал 360. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что их прибытие ожидалось в конце ноября.

Кабмин РФ постановил, что с 15 февраля по 30 июня 2024 года квота на вывоз зерна из России составит 24 миллиона тонн. Такая информация следует из опубликованного постановления правительства. «Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации <…> определить в объеме 24 миллиона тонн», — говорится в документе. Под квоту попадает пшеница, меслин, ячмень и кукуруза. Квота распределится между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году ее размер составлял 25,5 миллиона тонн без разбивки по культурам. Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает телеканал 360. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что их прибытие ожидалось в конце ноября.