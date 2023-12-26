26 декабря 2023

Кабмин установил квоту на вывоз зерна из России

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, пшеница, зерна, горох, соя, сорт
Кабмин установил квоту на вывоз зерна из России, она составит 24 миллиона тонн Фото:

Кабмин РФ постановил, что с 15 февраля по 30 июня 2024 года квота на вывоз зерна из России составит 24 миллиона тонн. Такая информация следует из опубликованного постановления правительства.

«Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации <…> определить в объеме 24 миллиона тонн», — говорится в документе. Под квоту попадает пшеница, меслин, ячмень и кукуруза.

Квота распределится между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году ее размер составлял 25,5 миллиона тонн без разбивки по культурам.

Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает телеканал 360. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что их прибытие ожидалось в конце ноября.

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Кабмин РФ постановил, что с 15 февраля по 30 июня 2024 года квота на вывоз зерна из России составит 24 миллиона тонн. Такая информация следует из опубликованного постановления правительства. «Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации <…> определить в объеме 24 миллиона тонн», — говорится в документе. Под квоту попадает пшеница, меслин, ячмень и кукуруза. Квота распределится между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году ее размер составлял 25,5 миллиона тонн без разбивки по культурам. Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает телеканал 360. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что их прибытие ожидалось в конце ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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