Франция изменит подход к поддержке Украины

Посол Франции в Киеве Весьер: Париж должен начать производить оружие на Украине

02 января 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Франция планирует запуск производства оружие на Украине, заявил Гаэль Весьер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Франции Украине в поставках военной техники продолжается, но будет постепенно менять свой характер. Основная цель заключается в том, чтобы увеличить производство оружия непосредственно на украинской территории. Об этом рассказал посол французской республики в Киеве Гаэль Весьер. «Французская поддержка в поставках военной техники продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — передает слова Весьера телеканал France Info. Он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время. Более того, есть политическая поддержка этого видения со стороны министра иностранных дел Франции Екатерины Колонны. Она регулярно посещает Украину и уже совершила пять визитов в эту страну, заключил Весьер. В начале 2024 года во Франции будет создана коалиция стран Запада для оказания поддержки ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Новая артиллерийская международная коалиция начнет свою работу в январе 2024 года в Париже. При этом французские СМИ считают, что Россия может достичь тактической победы над Украиной в этом году. Киеву будет необходимо лишь «чудо», если США и Европа не будут предоставлять значительные поставки военной техники, таких как военные самолеты и танковые дивизии, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддержка Франции Украине в поставках военной техники продолжается, но будет постепенно менять свой характер. Основная цель заключается в том, чтобы увеличить производство оружия непосредственно на украинской территории. Об этом рассказал посол французской республики в Киеве Гаэль Весьер. «Французская поддержка в поставках военной техники продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — передает слова Весьера телеканал France Info. Он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время. Более того, есть политическая поддержка этого видения со стороны министра иностранных дел Франции Екатерины Колонны. Она регулярно посещает Украину и уже совершила пять визитов в эту страну, заключил Весьер. В начале 2024 года во Франции будет создана коалиция стран Запада для оказания поддержки ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Новая артиллерийская международная коалиция начнет свою работу в январе 2024 года в Париже. При этом французские СМИ считают, что Россия может достичь тактической победы над Украиной в этом году. Киеву будет необходимо лишь «чудо», если США и Европа не будут предоставлять значительные поставки военной техники, таких как военные самолеты и танковые дивизии, передает Life.