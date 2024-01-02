Франция изменит подход к поддержке Украины

Посол Франции в Киеве Весьер: Париж должен начать производить оружие на Украине
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Франция планирует запуск производства оружие на Украине, заявил Гаэль Весьер Фото:
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Поддержка Франции Украине в поставках военной техники продолжается, но будет постепенно менять свой характер. Основная цель заключается в том, чтобы увеличить производство оружия непосредственно на украинской территории. Об этом рассказал посол французской республики в Киеве Гаэль Весьер.

«Французская поддержка в поставках военной техники продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — передает слова Весьера телеканал France Info. Он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время.

Более того, есть политическая поддержка этого видения со стороны министра иностранных дел Франции Екатерины Колонны. Она регулярно посещает Украину и уже совершила пять визитов в эту страну, заключил Весьер.

В начале 2024 года во Франции будет создана коалиция стран Запада для оказания поддержки ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Новая артиллерийская международная коалиция начнет свою работу в январе 2024 года в Париже. При этом французские СМИ считают, что Россия может достичь тактической победы над Украиной в этом году. Киеву будет необходимо лишь «чудо», если США и Европа не будут предоставлять значительные поставки военной техники, таких как военные самолеты и танковые дивизии, передает Life.

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Поддержка Франции Украине в поставках военной техники продолжается, но будет постепенно менять свой характер. Основная цель заключается в том, чтобы увеличить производство оружия непосредственно на украинской территории. Об этом рассказал посол французской республики в Киеве Гаэль Весьер. «Французская поддержка в поставках военной техники продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — передает слова Весьера телеканал France Info. Он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время. Более того, есть политическая поддержка этого видения со стороны министра иностранных дел Франции Екатерины Колонны. Она регулярно посещает Украину и уже совершила пять визитов в эту страну, заключил Весьер. В начале 2024 года во Франции будет создана коалиция стран Запада для оказания поддержки ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Новая артиллерийская международная коалиция начнет свою работу в январе 2024 года в Париже. При этом французские СМИ считают, что Россия может достичь тактической победы над Украиной в этом году. Киеву будет необходимо лишь «чудо», если США и Европа не будут предоставлять значительные поставки военной техники, таких как военные самолеты и танковые дивизии, передает Life.
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Ссылки по теме
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