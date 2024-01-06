06 января 2024

Shot: в центре Москвы горит отель Holiday Tagansky

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар
Спасатели выехали на место ЧП Фото:

В центре Москвы загорелся один из номеров гостиницы Holiday Tagansky на Симоновском Валу. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Отель Holiday Tagansky загорелся в центре Москвы. В одном из номеров на третьем этаже здания на Симоновском Валу из окна валит густой дым», — передает Shot подробности случившегося.

На место ЧП выехали пожарные. Всех постояльцев отеля будят и эвакуируют. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу столичного ГУ МЧС России. На момент публикации новости ответ не получен.

В рождественскую ночь в Москве также случился пожар в квартире на 11 этаже дома, прозванного «домом-кораблем», по улице Большой Тульской. Из окон горящей квартиры очевидцы наблюдали сильный столб огня. На месте пожара работали спасатели, пожарные и бригады скорой помощи.

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В центре Москвы загорелся один из номеров гостиницы Holiday Tagansky на Симоновском Валу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отель Holiday Tagansky загорелся в центре Москвы. В одном из номеров на третьем этаже здания на Симоновском Валу из окна валит густой дым», — передает Shot подробности случившегося. На место ЧП выехали пожарные. Всех постояльцев отеля будят и эвакуируют. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу столичного ГУ МЧС России. На момент публикации новости ответ не получен. В рождественскую ночь в Москве также случился пожар в квартире на 11 этаже дома, прозванного «домом-кораблем», по улице Большой Тульской. Из окон горящей квартиры очевидцы наблюдали сильный столб огня. На месте пожара работали спасатели, пожарные и бригады скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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