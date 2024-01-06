Shot: в центре Москвы горит отель Holiday Tagansky

07 января 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

Спасатели выехали на место ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Москвы загорелся один из номеров гостиницы Holiday Tagansky на Симоновском Валу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отель Holiday Tagansky загорелся в центре Москвы. В одном из номеров на третьем этаже здания на Симоновском Валу из окна валит густой дым», — передает Shot подробности случившегося. На место ЧП выехали пожарные. Всех постояльцев отеля будят и эвакуируют. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу столичного ГУ МЧС России. На момент публикации новости ответ не получен. В рождественскую ночь в Москве также случился пожар в квартире на 11 этаже дома, прозванного «домом-кораблем», по улице Большой Тульской. Из окон горящей квартиры очевидцы наблюдали сильный столб огня. На месте пожара работали спасатели, пожарные и бригады скорой помощи.

В центре Москвы загорелся один из номеров гостиницы Holiday Tagansky на Симоновском Валу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отель Holiday Tagansky загорелся в центре Москвы. В одном из номеров на третьем этаже здания на Симоновском Валу из окна валит густой дым», — передает Shot подробности случившегося. На место ЧП выехали пожарные. Всех постояльцев отеля будят и эвакуируют. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу столичного ГУ МЧС России. На момент публикации новости ответ не получен. В рождественскую ночь в Москве также случился пожар в квартире на 11 этаже дома, прозванного «домом-кораблем», по улице Большой Тульской. Из окон горящей квартиры очевидцы наблюдали сильный столб огня. На месте пожара работали спасатели, пожарные и бригады скорой помощи.