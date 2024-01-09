Шойгу раскрыл потери ВСУ за 2023 год

Шойгу: ВСУ потеряли 215 тысяч человек в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
ВСУ потеряли 28 тысяч единиц вооружения за прошлый год, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины за 2023 год превысили 215 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За 2023 год потери ВСУ превысили 215 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он добавил, что украинская армия за прошлый год потеряла 28 тысяч единиц вооружения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери Вооруженных сил Украины за 2023 год превысили 215 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «За 2023 год потери ВСУ превысили 215 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он добавил, что украинская армия за прошлый год потеряла 28 тысяч единиц вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...