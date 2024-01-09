Шойгу раскрыл потери ВСУ за 2023 год

ВСУ потеряли 28 тысяч единиц вооружения за прошлый год, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери Вооруженных сил Украины за 2023 год превысили 215 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«За 2023 год потери ВСУ превысили 215 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он добавил, что украинская армия за прошлый год потеряла 28 тысяч единиц вооружения.
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