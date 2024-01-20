Выброшенный из поезда кот Твикс оказался родом из Челябинска

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Кот Твикс выброшенный проводницей умер от обморожения Фото:

У кота Твикса, которого выбросила из поезда на остановке в Кирове проводница, оказались челябинские корни. Об этом рассказал хозяин погибшего на морозе кота Эдгар.

«Я сам из Башкирии, жена родом из Златоуста. Кота мы взяли в приюте в Челябинске», — приводит слова хозяина сайт 74.RU. У пары животное прожило больше трех лет.

Для поиска кота хозяева создали свой telegram-канал. Они предлагали вознаграждение за найденного Твикса. Эдгар рассказал, что у кота были проблемы со здоровьем и ветеринар посоветовал не подвергать его стрессам, поэтому решили перевезти его на поезде. Кот каким-то образом сбежал из переноски, после чего его выбросила на улицу проводница.

Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Хозяин кота заявил, что хочет наказания виновных, его поддержали петицией, которую подписало уже более 50 тысяч человек. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.

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У кота Твикса, которого выбросила из поезда на остановке в Кирове проводница, оказались челябинские корни. Об этом рассказал хозяин погибшего на морозе кота Эдгар. «Я сам из Башкирии, жена родом из Златоуста. Кота мы взяли в приюте в Челябинске», — приводит слова хозяина сайт 74.RU. У пары животное прожило больше трех лет. Для поиска кота хозяева создали свой telegram-канал. Они предлагали вознаграждение за найденного Твикса. Эдгар рассказал, что у кота были проблемы со здоровьем и ветеринар посоветовал не подвергать его стрессам, поэтому решили перевезти его на поезде. Кот каким-то образом сбежал из переноски, после чего его выбросила на улицу проводница. Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Хозяин кота заявил, что хочет наказания виновных, его поддержали петицией, которую подписало уже более 50 тысяч человек. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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