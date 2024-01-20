Выброшенный из поезда кот Твикс оказался родом из Челябинска

20 января 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Кот Твикс выброшенный проводницей умер от обморожения Фото: Владимир Андреев © URA.RU У кота Твикса, которого выбросила из поезда на остановке в Кирове проводница, оказались челябинские корни. Об этом рассказал хозяин погибшего на морозе кота Эдгар. «Я сам из Башкирии, жена родом из Златоуста. Кота мы взяли в приюте в Челябинске», — приводит слова хозяина сайт 74.RU. У пары животное прожило больше трех лет. Для поиска кота хозяева создали свой telegram-канал. Они предлагали вознаграждение за найденного Твикса. Эдгар рассказал, что у кота были проблемы со здоровьем и ветеринар посоветовал не подвергать его стрессам, поэтому решили перевезти его на поезде. Кот каким-то образом сбежал из переноски, после чего его выбросила на улицу проводница. Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Хозяин кота заявил, что хочет наказания виновных, его поддержали петицией, которую подписало уже более 50 тысяч человек. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.

У кота Твикса, которого выбросила из поезда на остановке в Кирове проводница, оказались челябинские корни. Об этом рассказал хозяин погибшего на морозе кота Эдгар. «Я сам из Башкирии, жена родом из Златоуста. Кота мы взяли в приюте в Челябинске», — приводит слова хозяина сайт 74.RU. У пары животное прожило больше трех лет. Для поиска кота хозяева создали свой telegram-канал. Они предлагали вознаграждение за найденного Твикса. Эдгар рассказал, что у кота были проблемы со здоровьем и ветеринар посоветовал не подвергать его стрессам, поэтому решили перевезти его на поезде. Кот каким-то образом сбежал из переноски, после чего его выбросила на улицу проводница. Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Хозяин кота заявил, что хочет наказания виновных, его поддержали петицией, которую подписало уже более 50 тысяч человек. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.