Власти Техаса хотят установить колючую проволоку по всей границе штата

29 января 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Техас намерен проложить колючую проволоку по всей границе штата Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Техаса планируют установить колючую проволоку на всей границе штата. Об этом заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик. Новость по теме США могут потерять один из штатов: конфликт Техаса и Байдена «Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал Патрик в видео, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что федеральным властям потребовалось бы много кусачек, чтобы перерезать всю проволоку, которую в Техасе сразу бы восстанавливали. По словам Патрика, ранее границу штата пересекали около трех тысяч мигрантов в день, после установки заграждений этот показатель снизился до нуля. Администрации президента США Джо Байдена нет смысла ее убирать из-за такого успеха, к тому же, Техас не хочет конфронтации, заключил вице-губернатор. По инициативе губернатора Техаса была установлена проволока на границе США и Мексики, чтобы защитить штат от нелегальных мигрантов. Однако это не понравилось Байдену, который потребовал убрать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять указание президента и теперь штат рискует выйти из состава страны. Патрик ранее заявил, что федеральные власти совершат ошибку, вступив в конфликт с Национальной гвардией Техаса и другими его силовыми структурами. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.

Власти Техаса планируют установить колючую проволоку на всей границе штата. Об этом заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик. «Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал Патрик в видео, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что федеральным властям потребовалось бы много кусачек, чтобы перерезать всю проволоку, которую в Техасе сразу бы восстанавливали. По словам Патрика, ранее границу штата пересекали около трех тысяч мигрантов в день, после установки заграждений этот показатель снизился до нуля. Администрации президента США Джо Байдена нет смысла ее убирать из-за такого успеха, к тому же, Техас не хочет конфронтации, заключил вице-губернатор. По инициативе губернатора Техаса была установлена проволока на границе США и Мексики, чтобы защитить штат от нелегальных мигрантов. Однако это не понравилось Байдену, который потребовал убрать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять указание президента и теперь штат рискует выйти из состава страны. Патрик ранее заявил, что федеральные власти совершат ошибку, вступив в конфликт с Национальной гвардией Техаса и другими его силовыми структурами. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.