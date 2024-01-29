Власти Техаса хотят установить колючую проволоку по всей границе штата

Власти Техаса планируют установить колючую проволоку на всей границе штата. Об этом заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик.
«Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал Патрик в видео, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что федеральным властям потребовалось бы много кусачек, чтобы перерезать всю проволоку, которую в Техасе сразу бы восстанавливали. По словам Патрика, ранее границу штата пересекали около трех тысяч мигрантов в день, после установки заграждений этот показатель снизился до нуля. Администрации президента США Джо Байдена нет смысла ее убирать из-за такого успеха, к тому же, Техас не хочет конфронтации, заключил вице-губернатор.
По инициативе губернатора Техаса была установлена проволока на границе США и Мексики, чтобы защитить штат от нелегальных мигрантов. Однако это не понравилось Байдену, который потребовал убрать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять указание президента и теперь штат рискует выйти из состава страны.
Патрик ранее заявил, что федеральные власти совершат ошибку, вступив в конфликт с Национальной гвардией Техаса и другими его силовыми структурами. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.
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