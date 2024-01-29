Власти Техаса хотят установить колючую проволоку по всей границе штата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, колючая проволока, безопасность, ограждение, забор
Техас намерен проложить колючую проволоку по всей границе штата Фото:

Власти Техаса планируют установить колючую проволоку на всей границе штата. Об этом заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик.

Новость по теме
США могут потерять один из штатов: конфликт Техаса и Байдена

«Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал Патрик в видео, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что федеральным властям потребовалось бы много кусачек, чтобы перерезать всю проволоку, которую в Техасе сразу бы восстанавливали. По словам Патрика, ранее границу штата пересекали около трех тысяч мигрантов в день, после установки заграждений этот показатель снизился до нуля. Администрации президента США Джо Байдена нет смысла ее убирать из-за такого успеха, к тому же, Техас не хочет конфронтации, заключил вице-губернатор.

По инициативе губернатора Техаса была установлена проволока на границе США и Мексики, чтобы защитить штат от нелегальных мигрантов. Однако это не понравилось Байдену, который потребовал убрать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять указание президента и теперь штат рискует выйти из состава страны.

Патрик ранее заявил, что федеральные власти совершат ошибку, вступив в конфликт с Национальной гвардией Техаса и другими его силовыми структурами. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Техаса планируют установить колючую проволоку на всей границе штата. Об этом заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик. «Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал Патрик в видео, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что федеральным властям потребовалось бы много кусачек, чтобы перерезать всю проволоку, которую в Техасе сразу бы восстанавливали. По словам Патрика, ранее границу штата пересекали около трех тысяч мигрантов в день, после установки заграждений этот показатель снизился до нуля. Администрации президента США Джо Байдена нет смысла ее убирать из-за такого успеха, к тому же, Техас не хочет конфронтации, заключил вице-губернатор. По инициативе губернатора Техаса была установлена проволока на границе США и Мексики, чтобы защитить штат от нелегальных мигрантов. Однако это не понравилось Байдену, который потребовал убрать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять указание президента и теперь штат рискует выйти из состава страны. Патрик ранее заявил, что федеральные власти совершат ошибку, вступив в конфликт с Национальной гвардией Техаса и другими его силовыми структурами. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...