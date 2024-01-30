Shot: на нефтебазу в Ярославле летела «стая» дронов

30 января 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

На нефтебазу летела стая дронов, передает Shot Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Нефтяной завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле атаковала стая украинских беспилотников. Практически все из них застряли в лесных массивах. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свой источник. «Стая дронов ВСУ пыталась добраться до Ярославля. <…> Дроны летели один за другим, держа дистанцию около километра. Предварительно, все они были запущены из Черниговской области», — уточнили авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что маршрут беспилотников пролагал через Смоленскую и Тверскую области. Все они целенаправленно летели в Ярославль. Однако места назначения достиг только один из дронов. Нефтезавод в Ярославле был атакован 29 января. В результате происшествия на территории «Славнефть-ЯНОС» произошел пожар. Однако он был оперативно потушен. По итогу никто не пострадал. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована.

Нефтяной завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле атаковала стая украинских беспилотников. Практически все из них застряли в лесных массивах. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свой источник. «Стая дронов ВСУ пыталась добраться до Ярославля. <…> Дроны летели один за другим, держа дистанцию около километра. Предварительно, все они были запущены из Черниговской области», — уточнили авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что маршрут беспилотников пролагал через Смоленскую и Тверскую области. Все они целенаправленно летели в Ярославль. Однако места назначения достиг только один из дронов. Нефтезавод в Ярославле был атакован 29 января. В результате происшествия на территории «Славнефть-ЯНОС» произошел пожар. Однако он был оперативно потушен. По итогу никто не пострадал. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована.