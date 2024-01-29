Происшествия Взрывное устройство на нефтезаводе в Ярославле обезврежено 29 января 2024 в 16:14 Размер текста - 17 + Беспилотник атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Боевая часть беспилотника со взрывным устройством, который атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, обезврежена. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. «Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал губернатор у себя в Telegram . По его словам, завод работает в штатном режиме. На месте действовали спецслужбы региона и управление Росгвардии. Беспилотник атаковал «Славнефть-ЯНОС» днем 29 января. В результате нападения здание загорелось, но огонь оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. По данным источников Shot, беспилотник запустили из Черниговской области Украины. Боевая часть беспилотника со взрывным устройством, который атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, обезврежена. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. «Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, завод работает в штатном режиме. На месте действовали спецслужбы региона и управление Росгвардии. Беспилотник атаковал «Славнефть-ЯНОС» днем 29 января. В результате нападения здание загорелось, но огонь оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. По данным источников Shot, беспилотник запустили из Черниговской области Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям