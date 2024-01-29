Взрывное устройство на нефтезаводе в Ярославле обезврежено

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Беспилотник атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» Фото:

Боевая часть беспилотника со взрывным устройством, который атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, обезврежена. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, завод работает в штатном режиме. На месте действовали спецслужбы региона и управление Росгвардии.

Беспилотник атаковал «Славнефть-ЯНОС» днем 29 января. В результате нападения здание загорелось, но огонь оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. По данным источников Shot, беспилотник запустили из Черниговской области Украины.

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Боевая часть беспилотника со взрывным устройством, который атаковал нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, обезврежена. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. «Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, завод работает в штатном режиме. На месте действовали спецслужбы региона и управление Росгвардии. Беспилотник атаковал «Славнефть-ЯНОС» днем 29 января. В результате нападения здание загорелось, но огонь оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. По данным источников Shot, беспилотник запустили из Черниговской области Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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